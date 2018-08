Artsen Zonder Grenzen zoekt veilige haven voor 141 geredde migranten SVM

12 augustus 2018

17u57

Bron: Belga 0 Hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen vraagt Europa om snel de dichtstbijzijnde veilige haven ter beschikking te stellen voor de 141 migranten die vrijdag gered werden op de Middellandse Zee door de Aquarius. Intussen is het schip opnieuw aan een reddingsoperatie begonnen.

De operatie was de eerste voor Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée na het vertrek van het schip vorige week woensdag in Marseille. Bij een eerste redding ter hoogte van de Libische stad Zuara in internationale wateren werden 25 migranten opgevist, wat later volgden er nog eens 116.

De hulporganisatie roept de Europese overheden nu op een veilige haven aan te wijzen voor de 141 geredde mensen. Bij een vorige reddingsmissie -eerder deze zomer- belette de Italiaanse regering de Aquarius om met honderden migranten een haven van het land binnen te lopen. Het schip was dagenlang op zee geblokkeerd en voer uiteindelijk naar het Spaanse Valencia.

"Erken ernst van humanitaire crisis"

"Het lijkt erop dat het principe van het verlenen van bijstand aan personen in nood op zee onder druk staat", stelt AZG in een mededeling. "We roepen alle Europese regeringen en hun relevante maritieme reddingsautoriteiten op om de ernst van de humanitaire crisis in het Middellandse Zeegebied te erkennen en snel toegang te verlenen tot de dichtstbijzijnde veilige locatie."

AZG wil dat er op de Middellandse Zee de broodnodige humanitaire hulp wordt geboden in plaats van ze te belemmeren. "De Aquarius is samen met één andere boot momenteel de enige die reddingsoperaties uitvoert op de Middellandse Zee."