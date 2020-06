Artsen Zonder Grenzen trekt zich terug uit ziekenhuis in Kabul na aanval op kraamafdeling HLA

15 juni 2020

17u06

Bron: Belga 1 Artsen Zonder Grenzen (AZG) heeft maandag aangekondigd dat het zich gaat terugtrekken uit een ziekenhuis in de Afghaanse hoofdstad Kabul na een schietpartij op een kraamafdeling.

Aanvallers bestormden vorige maand de afdeling en openden het vuur op zwangere vrouwen, moeders en pasgeborenen. Daarbij vielen zeker 24 doden. De hulporganisatie vreest een nieuwe aanval omdat er geen aanwijzingen waren over wie de schietpartij in het ziekenhuis heeft gepleegd. De Afghaanse regering gaf de schuld aan de talibanmilitanten, die alle betrokkenheid echter ontkenden. De Verenigde Staten wezen met de vinger naar IS.

"We waren ons ervan bewust dat onze aanwezigheid in Dasht-e-Barchi risico's met zich meebracht, maar we konden gewoon niet geloven dat iemand zou profiteren van de absolute kwetsbaarheid van vrouwen die op het punt staan te bevallen om hen en hun baby's aan te vallen", zei AZG-directeur Thierry Allafort-Duverger. “Maar het is gebeurd. Vandaag moeten we de realiteit accepteren: hogere muren en dikkere veiligheidsdeuren zullen niet voorkomen dat dergelijke gruwelijke aanvallen opnieuw plaatsvinden."

In Afghanistan zijn de afgelopen zestien jaar meer dan zeventig personeelsleden en patiënten van Artsen Zonder Grenzen gedood.



