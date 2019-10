Artsen Zonder Grenzen start met medische hulp aan grens tussen Irak en Syrië KVDS

22 oktober 2019

09u48

Bron: Belga 0 Buitenland Artsen Zonder Grenzen is zaterdag begonnen met het ontplooien van medische hulp op een opvanglocatie in Irak langs de grens met Syrië. De ngo bekijkt ook de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg in een kamp in Iraaks-Koerdistan.

"Onmiddellijk nadat de gevechten in het noordoosten van Syrië zijn begonnen, hebben we de situatie op verschillende locaties beoordeeld, waaronder opvangplaatsen aan de Iraaks-Syrische grens en kampen waarvan we vernamen dat er vluchtelingen zouden worden opgevangen", zegt projectmanager Marius Martinelli.

Mobiele klinieken

Op één opvangplaats hebben de teams van AZG nu twee mobiele klinieken opgezet voor eerstelijnszorg, psychologische eerste hulp en de screening van de voedingsstatus van mensen die er aankomen. De ngo evalueert ook de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg in het kamp van Bardarash.





"Op de opvangplaats waar we werken, kwamen mensen aan in een relatief aanvaardbare gezondheid. Tot nu toe hebben we nog geen oorlogsgewonden gezien en over het algemeen was de voedingsstatus zowel bij kinderen als volwassenen goed", aldus Martinelli. "We constateren relatief kleine gezondheidsproblemen, die meestal te maken hebben met de lange reizen die mensen te voet maken. Dat zijn vooral huidproblemen, infecties van de luchtwegen, lichte diarree en algemene lichaamspijn. De meeste mensen die op de eerste dag door ons team voor geestelijke gezondheid werden gescreend, vertoonden tekenen van depressie en angst."

Het kamp in Bardarash werd oorspronkelijk geopend voor mensen die IS in Mosoel ontvluchtten in 2014. Het werd in 2018 gesloten omdat de bewoners naar huis konden terugkeren, maar het werd vorige week opnieuw geopend om mensen uit Syrië op te vangen.

Nieuwkomers

Sinds het begin van het conflict op 9 oktober, toen de Turken in het noordoosten van Syrië een militair offensief startten tegen de Koerden, zijn meer dan 5.300 mensen de grens tussen Syrië en Irak overgestoken, met meer dan 500 nieuwkomers per dag gedurende de laatste zes dagen. De meesten van hen kwamen uit Ras al-Ain en Qamishli.

Vorige week raakte nog bekend dat Artsen Zonder Grenzen zich had teruggetrokken uit het noorden van Syrië en zijn internationale medewerkers had geëvacueerd, omdat het onmogelijk was geworden om de veiligheid te waarborgen en mensen in nood hulp te bieden.