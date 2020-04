Artsen Zonder Grenzen staakt reddingsoperaties in Middellandse Zee met Ocean Viking AH

17 april 2020

16u50

Bron: Belga 9 Artsen Zonder Grenzen staakt zijn reddingsmissies van migranten in de Middellandse Zee aan boord van de Ocean Viking. Oorzaak is het uitblijven van een akkoord met de organisatie SOS Méditerranée, die het reddingsschip beheert, over de mogelijkheid om voort te werken ondanks de coronacrisis.

AZG maakt dus een einde aan het partnerschap, dat de afgelopen vier jaar 30.000 mensen uit de Middellandse Zee heeft opgevist uit - meestal - gammele bootjes.

Onvoldoende veiligheidsgaranties

SOS Méditerranée vindt dat de er in de gegeven omstandigheden niet voldoende veiligheidsgaranties zijn voor bemanning en migranten. “Opnieuw de zee op gaan houdt te veel risico's in”, zegt Sophie Beau, directeur-generaal van SOS Méditerranée. “Alle indicatoren staan op rood: we riskeren situaties waarbij we niet meer mogen aanmeren en de medische evacuaties zijn bemoeilijkt door de coronacrisis.”



De Ocean Viking blijft tot nader order in thuisbasis Marseille aangemeerd.