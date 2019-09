Artsen Zonder Grenzen: "24.000 mensen op Griekse eilanden gevangen in onmenselijk migratiebeleid” ttr

Op de Griekse eilanden zitten zowat 24.000 mannen, vrouwen en kinderen die bescherming zoeken in Europa, vast in vreselijke omstandigheden, zo hekelt de hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG). Volgens de organisatie is de aanpak van de Europese Unie om de migratiestroom te controleren, "duidelijk mislukt".

"Op de eilanden worden ze opzettelijk verwaarloosd en genegeerd door de Griekse en Europese autoriteiten: Europa toont een gebrekkig opvangsysteem, een gebrek aan beschermingsmechanismen en onvoldoende dienstverlening aan de migranten en vluchtelingen", stelt de organisatie, die al vier jaar op verschillende Griekse eilanden actief is.

AZG stelt dat de humanitaire en medische hulp er nog steeds grotendeels wordt overgelaten aan organisaties van vrijwilligers. Artsen Zonder Grenzen ziet zich genoodzaakt de activiteiten opnieuw uit te breiden. "Dagelijks voeren we honderden medische consultaties uit op de eilanden Lesbos, Samos en Chios. We breiden de sanitaire voorzieningen uit en verdelen regelmatig essentiële hulpgoederen."

Crisis

Volgens Tommaso Santo, landcoördinator van AZG in Griekenland, is het geen nieuwe noodsituatie en zijn de Griekse hotspots al een tijdje overbevolkt. "Dit is een crisis die is gestuurd door het beleid", klinkt het. "Al meer dan drie jaar worden deze mensen vastgehouden op de eilanden in erbarmelijke omstandigheden, in een poging om de migratiestroom te ontmoedigen. De recente piek in het aantal nieuwe aankomsten toont aan dat deze tijdelijke oplossing niet houdbaar is."

De hulporganisatie waarschuwt dat de situatie onhoudbaar is vooral voor de kinderen die vastzitten op de eilanden. "In juli en augustus verwees onze pediatrische dienst 73 kinderen door voor verdere behandeling: drie hadden geprobeerd zelfmoord te plegen, 17 kinderen vertoonden tekenen van zelfverminking. 10 van die 73 kinderen waren jonger dan zes jaar, de jongste was slechts twee jaar oud." Artsen Zonder Grenzen behandelden ook meer dan 100 kinderen met complexe of chronische medische aandoeningen. Sommigen hebben ernstige hartaandoeningen, diabetes, epilepsie of oorlogsletsels.

AZG roept de Griekse regering, de Europese Unie en de lidstaten op om hun verantwoordelijkheid op te nemen en een einde te maken aan de crisis. Kinderen en de meest kwetsbaren moeten zo worden geëvacueerd en onderdak krijgen op het vasteland. Ook moet het huidige beleid moet dringend worden beëindigd. "De fundamentele rechten van de mensen die vastgehouden worden, moeten worden gerespecteerd en worden gewaarborgd.”