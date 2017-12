Artsen verbijsterd door bewusteloze patiënt met tatoeage 'niet reanimeren' JC

Bron: The Guardian 0 Thinkstock (Foto ter illustratie.) Artsen in een ziekenhuis in Miami worstelden met een dilemma, toen een bewusteloze patiënt het ziekenhuis werd binnengebracht met een merkwaardige tatoeage op zijn borstkas. 'Do not resuscitate', stond er in het groot getatoeëerd: niet reanimeren.

De artsen beschrijven het geval in het vakblad New England Journal of Medicine. De 70 jaar oude patiënt was op de spoedgevallendienst binnengebracht met een hoog alcoholgehalte in het bloed en zonder identificatie. De artsen ontdekten zijn tatoeage met zijn handtekening eronder, maar konden geen familielid of medisch dossier vinden dat zijn wens kon bevestigen.

Niet zeker of de tatoeage daadwerkelijk zijn wens weerspiegelde, beslisten de artsen de patiënt toch te behandelen toen zijn hartslag gevaarlijk begon af te zwakken. Maar op aanraden van een ethisch team dat intussen gecontacteerd werd, beslisten ze uiteindelijk toch om de tatoeage na te komen.

Tweestrijd

"Aanvankelijk beslisten we de tatoeage te negeren, omdat we geen onomkeerbare weg wilden kiezen terwijl er onzekerheid was", schrijven de artsen in hun paper. "We waren echter in tweestrijd omwille van de buitengewone inspanningen van de patiënt om zijn veronderstelde wilsverklaring bekend te maken."

De grootste bezorgdheid, volgens hoofdauteur Gregory Holt, was of dit legaal gezien de juiste beslissing was. "Florida heeft hier strenge regels over", zegt hij aan nieuwssite Gizmodo.

Nog voor de patiënt later die nacht overleed, konden sociaal werkers alsnog zijn medisch dossier opdiepen. Dat bevatte een kopie van zijn geschreven wilsbeschikking, die overeenkwam met zijn tatoeage.

Het was niet de eerste keer dat artsen met de handen in het haar zaten door een tatoeage. Een case study in Journal of General Internal Medicine beschrijft hoe artsen een gelijkaardige tatoeage ontdekten bij een diabeet die in het ziekenhuis verbleef voor een beenamputatie. In dat geval beweerde de patiënt nadien dat hij de tatoeage liet zetten nadat hij een weddenschap verloor, en dat hij nooit had gedacht dat iemand het ernstig zou nemen.