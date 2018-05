Artsen schakelen machines uit nadat ze meisje (6) hersendood verklaarden. Plots knippert ze met haar ogen TTR

16 mei 2018

Bron: Nine.com.au, GoFundMe 0 “Er is geen hoop meer voor uw dochter”. Dat kreeg de Australische Kylee Anderson uit Wollongong te horen nadat ze samen met haar dochter en moeder in allerijl na een auto-ongeluk in het ziekenhuis belandde. Haar moeder overleefde de klap niet. Ook voor het 6-jarige meisje vreesden de artsen het ergste. Ze stelden vast dat het zwaargewonde kind hersendood was. Toen gebeurde er iets dat niemand had verwacht.

Het is intussen acht maanden geleden dat de 6-jarige Mackinlee Anderson zwaargewond raakte bij een auto-ongeluk. De grootmoeder overleefde de klap niet. Volgens de artsen was de kans groot dat ook Mackinlee het niet zou overleven. “Als uw dochter dit overleeft, zal ze nooit meer kunnen wandelen, praten of zelfstandig eten”, kreeg mama Kylee in het ziekenhuis te horen.

“Onze dochter had ernstige verwondingen opgelopen. Haar bekken waren gebroken op drie verschillende plaatsen en ook haar dijbeen was gebroken”, vertelt de moeder van het meisje. “Bovendien liep ze ook een hersenletsel op.” Artsen brachten het meisje naar de operatiekamer, waar een dertien uur durende operatie volgde. Na verschillende onderzoeken volgde het zware verdict: Mackinlee was hersendood. (Lees verder onder de foto.)

Verbaasd

De ouders van het meisje maakten een hartverscheurende beslissing: de beademing en medicatie werden stopgezet op advies van de dokters. Nadat de artsen de machines hadden uitgeschakeld, waren ze met verstomming geslagen. Mackinlee knipperde plots met haar ogen. Haar toestand was stabiel en het meisje leek langzaamaan beter te worden. "Een medisch mirakel”, klinkt het.

Vorige week zette het 6-jarige meisje haar eerste stappen na het ongeval. “Wandelen is zo geweldig”, zegt Mackinlee terwijl ze haar voet probeert te verplaatsen. “We zijn nog altijd onder de indruk”, reageert mama Kylee. “Ze verbaast me elke dag met haar doorzettingsvermogen. De dokters zeggen dat ze nooit meer zou kunnen wandelen, en nu doet ze het gewoon.” (Lees verder onder de foto.)

Meteen na het ongeval startten familie en vrienden een geldinzameling om het gezin financieel te ondersteunen. Er werd tot nog toe 3.299 dollar ingezameld. Intussen is Mackinlee opnieuw thuis, waar ze verder zal herstellen. "Ze kan moeilijk stilzitten, maar ik zie erop toe dat ze zich rustig houdt", aldus Kylee.