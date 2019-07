Artsen naaien arm van jongen (13) terug aan lichaam nadat spelletje gruwelijk fout gelopen was SVM

26 juli 2019

19u07

Bron: Belga 40 Artsen zijn erin geslaagd om een arm aan een dertienjarig jongetje terug te naaien. Het lichaamsdeel was losgerukt toen de jongen aan de Hochstrasser See aan het spelen was, in de buurt van de Duitse stad Rosenheim.

"Hij zwierde met een om zijn arm gebonden touw boven het meer. Hij wou loslaten, maar het touw liet niet los. Door zijn eigen lichaamsgewicht werd zijn arm losgerukt", zegt Riccardo Giunta als hoofd van het handtraumacentrum van het Ziekenhuis van de Universiteit München.

"Op dit moment hebben we een zeer goede doorbloeding van de teruggezette arm. Reconstructieve microchirurgie heeft het herstel van bloedvaten en zenuwen mogelijk gemaakt", zei Giunta. De snelle ingreep was enkel mogelijk dankzij de vlotte samenwerking van verschillende diensten in het kinderziekenhuis.

Ook de jongen en zijn vrienden zouden na het dramatische ongeval met een bijna ongelofelijke tegenwoordigheid van geest gehandeld hebben. "Hij is nog zelf naar een kiosk gegaan. En zijn vrienden hebben de arm naar daar gebracht. Van daaruit werd de jongen met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht", zeggen de artsen.