Artsen helpen man van alcoholvergiftiging af... met 15 blikjes bier

11 januari 2019

11u04

Bron: Belga 0 In Vietnam is een 48-jarige man aan een dodelijke alcoholvergiftiging ontsnapt dankzij vijftien blikjes bier. Het slachtoffer was in het ziekenhuis beland omdat hij waarschijnlijk grote hoeveelheden zelfgestookte drank gedronken had, zo melden de staatsmedia van het zuidoost-Aziatische land. Dokters kozen voor een onorthodoxe, maar wel succesvolle behandeling: na het 15e medisch verantwoorde blikje bier was de man voldoende hersteld.

Slecht gestookte alcohol bevat het giftige methanol of brandalcohol. Het gebeurt wel vaker dat in armere landen mensen in het ziekenhuis belanden met een vergiftiging door brandalcohol. Het kan zelfs tot de dood leiden. De methanol wordt door de lever immers omgezet in de giftige stoffen formaldehyde en mierenzuur.

De Vietnamese artsen in het Quang Tri ziekenhuis, in de gelijknamige provincie, omzeilden de vergiftiging met een truc: gewone alcohol of ethanol wordt door de lever immers eerst omgezet. Om het uur kreeg de man daarom een pint, waardoor de lever aan de slag bleef met de ethanol. De giftige methanol werd daardoor via de ademhaling en urine uit het lichaam gewerkt.



De man hield er uiteindelijk enkel een stevige kater aan over. De behandelende arts, Tran Van Thanh, meldt droogjes dat de behandeling geen medische standaard is maar in de praktijk wel efficiënt bleek. De Duitse spoedarts Hans-Jörg Busch legt uit: "De therapie met vijftien blikjes is eerder ongewoon, maar goed te begrijpen. In welke vorm ethanol toegediend wordt, maakt op zich niet uit. Mogelijk had de Vietnamese collega geen andere alcohol ter beschikking."