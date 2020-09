Arts zegt coronapatiënten te genezen, maar de rechter steunt YouTube, dat de video verwijderde Victor Schildkamp

09 september 2020

18u26

Bron: AD.nl 0 NEDERLAND Een video waarin een Nederlandse huisarts beweert dat hij met een anti-malariamiddel mensen met corona kan Een video waarin een Nederlandse huisarts beweert dat hij met een anti-malariamiddel mensen met corona kan genezen, komt niet terug op Youtube. Dat heeft de rechter in Amsterdam vandaag geoordeeld.

Huisarts Rob Elens uit het Nederlands-Limburgse Meijel beweert stellig tien patiënten genezen te hebben met hydroxychloroquine, het malariamedicijn dat de Amerikaanse president Donald Trump ook inneemt. Volgens Elens werkt het middel goed als je er in een vroeg stadium bij bent en als je het combineert met andere middelen, zoals zink. Hij verklaarde dit in verschillende filmpjes op YouTube, gemaakt door auteur Ab Gietelink.

Z’n video's waarin aanwijzingen te horen zijn hoe je de medicijncocktail zelfs zonder doktersvoorschrift bij elkaar kan scharrelen, ging YouTube te ver. Over de effectiviteit van het middel tegen corona zijn de meningen verdeeld, sterker: eigenlijk is het oude malariamiddel al afschreven als anticoronawapen. Hydroxychloroquine kan bij verkeerd gebruik zelfs gevaarlijk zijn. YouTube verwijderde de video’s op basis van de huisregels.

En dat pikte interviewer Ab Gietelink niet, met in zijn kielzog huisarts Elens. Videoplatform YouTube is zó groot en invloedrijk dat hier de vrijheid van meningsuiting wordt geschonden, meent Gietelink. En als YouTube zo bezorgd is om de volksgezondheid, waarom dan nog wel oude sigarettenreclames laten zien en geen verhaal over een anti-malariamiddel waarmee corona te bestrijden zou zijn.

‘Desinformatie’

Daar gaat de rechtbank dus niet in mee. Weliswaar vindt de rechter het beleid van YouTube om alleen content te plaatsen die in lijn is met het RIVM (de Nederlandse evenknie van Sciensano, red.), ‘te strikt’, maar het gaat erom, zegt de rechter, hoe YouTube haar beleid inzet, Volgens de rechter mochten de interviews als ‘desinformatie’ worden aangemerkt en mochten dus door YouTube verwijderd worden.

Volgens de rechter mag de arts namelijk best in zijn middel geloven, mag hij zelfs op YouTube beweren dat hij tien mensen heeft genezen en mag hij daar zéker over debatteren. Maar hij moet volgens de rechter ook enige nuance aanbrengen. En dat doet hij niet, oordeelt de rechter. “Zijn uitlatingen bevatten onjuiste informatie die mogelijk schadelijk en gevaarlijk is,” staat in de uitspraak.

Lees ook:

Hydroxychloroquine haalde in Nederland geen snars uit tegen coronavirus (+)

Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland

Rapper Lange Frans schudt tientallen de hand bij protest tegen coronamaatregelen