Arts sluit “vergiftiging” leider Russische oppositie niet uit RL

29 juli 2019

03u08

Bron: ANP 2 Een arts die Aleksej Navalny eerder heeft behandeld, zegt niet te kunnen uitsluiten dat de Russische oppositieleider is vergiftigd. Navalny werd zondag van de gevangenis overgeplaatst naar een ziekenhuis vanwege een 'extreem allergische reactie'

"Hij heeft last van ernstige opzwellingen in het gezicht en rode huiduitslag", zei de woordvoerder van Navalni. Waar het lichaam van Navalny zo sterk op reageerde is niet bekend. De artsen die hem behandelen moeten nog met een officiële diagnose komen.

"Ik kan niet uitsluiten dat giftige schade aan de huid en slijmvliezen door een onbekende chemische stof is veroorzaakt met behulp van een 'derde partij'," schreef de arts Anastasia Vasiljeva op Facebook. Ze was in staat hem kort te bezoeken. Vasiljeva riep op monsters van Navalny's lakens, huid en haar te testen op chemicaliën. Ze vond het verdacht dat zij niet in de gelegenheid werd gesteld hem verder te onderzoeken.

Los van Vasiljeva schreef de advocaat van Navalny, Olga Mikhailova, zondag op Facebook dat artsen niet wisten wat er mis was met hem. De advocaat vond zijn symptomen vreemd, omdat hij in het verleden nooit aan allergieën had geleden.

De activist werd woensdag veroordeeld tot 30 dagen celstraf wegens het oproepen tot een ongeautoriseerd protest. Navalny is een groot tegenstander van president Vladimir Poetin en uit openlijk kritiek op het Kremlin. Hij is al vaker opgepakt door de Russische politie.