Arts na onverwachte medische keuring president: “Trump had geen pijn op de borst”

19 november 2019

06u50

Bron: ANP 0 De arts van Donald Trump weerspreekt berichten dat de Amerikaanse president recent last had van pijn op de borst, nadat hij een onaangekondigde medische keuring had ondergaan.

De 73-jarige Trump onderging zaterdag een gezondheidscontrole van meer dan een uur in het Walter Reed National Militair Ziekenhuis, meldde zijn arts Sean Conley in de verklaring van het Witte Huis. "Ondanks de speculaties heeft de president geen last van pijn op de borst. Hij is ook niet voor urgente of acute zaken behandeld. In het bijzonder heeft hij geen gespecialiseerde hartonderzoeken of neurologische onderzoeken ondergaan."

Het laatste medische onderzoek van Trump was afgelopen februari. Volgens het Witte Huis benutte de president nu een vrij weekend voor zijn medische keuring, omdat 2020 erg druk wordt.