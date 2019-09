Arts en verpleegster in de fout: verkeerde vrouw ondergaat abortus SVM

24 september 2019

11u42

Bron: Belga 0 De politie in Seoul is een onderzoek gestart naar een arts en verpleegster die afgelopen zomer een abortus uitvoerden bij een vrouw die daar niet om gevraagd had. Ze kwam eigenlijk voor een vitamine-injectie, maar werd in het ziekenhuis in de Zuid-Koreaanse hoofdstad aanzien voor een andere patiënt.

Het incident vond plaats op 7 augustus. De zes weken zwangere vrouw met een Vietnamese achtergrond kreeg in plaats van de injectie een ruggenprik van de verpleegster. Zij bleek de identiteit van de vrouw niet gecheckt te hebben. Daarna begon de arts de abortus. Ook hij vergat navraag te doen bij de zwangere vrouw. Het slachtoffer onderging de behandeling gelaten omdat ze dacht dat het zo hoorde.



De volgende dag ging ze echter terug naar het ziekenhuis omdat ze last had van een bloederige afscheiding. Toen kreeg ze van de gynaecoloog te horen dat er een abortus gebeurd was.



De Zuid-Koreaanse politie onderzoekt de trieste zaak nu. De arts en de verpleegster worden beschuldigd van nalatigheid omdat ze hun professionele plicht niet uitgevoerd hebben. De identiteit van de patiënt moet altijd bevestigd worden voordat een medische procedure uitgevoerd wordt. Beiden hebben hun fout toegegeven, zegt een woordvoerder van de politie tegen CNN.

Veranderende wetgeving

Zuid-Korea is in april van dit jaar begonnen aan de legalisatie van abortus. Volgens de bestaande wetgeving is de daad zelf echter nog illegaal en formeel gezien strafbaar. Uitzonderingen worden toegestaan in gevallen waarin de ouders erfelijke ziektes hebben, de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of incest of de foetus het leven van de moeder bedreigt.

Vorig jaar werden in het Aziatische land naar schatting 50.000 abortussen uitgevoerd. Dat zijn echter alleen de geregistreerde gevallen, het werkelijke aantal ligt sowieso hoger.

Meer over gezinsplanning

abortus

familie

samenleving

Seoul

CNN

Zuid-Korea