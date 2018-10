Arts: “Daarom bezoek ik Facebookprofiel van mijn gestorven patiënten vooraleer ik familie inlicht” Karen Van Eyken

25 oktober 2018

18u23

Bron: Huffington Post, LinkedIn, Evening Standard 18 Een Amerikaanse arts die werkzaam is op de spoeddienst, bekijkt altijd het Facebookprofiel van zijn overleden patiënten vooraleer hij de ouders inlicht. In een emotionele post op LinkedIn doet hij zijn beweegredenen uit de doeken en laat daarbij niemand onberoerd.

Louis Profeta werkt in het St. Vincent hospitaal in Indianapolis. Daar redt hij mensenlevens, maar sommige (jonge) mensen kan hij niet redden.

Voor ouders is het zowat het ergste dat hen kan overkomen: het verliezen van een kind. Hun leven stort van het ene moment op het andere in en zal nooit meer zijn zoals voorheen. Ook voor artsen die het slechte nieuws moeten brengen, is het allerminst eenvoudig om hiermee om te gaan. Profeta heeft zo zijn eigen manier. In een pakkende brief die is gericht is aan de overleden patiënten, legt hij uit hoe hij te werk gaat.

“Zie je, ik sta op het punt hun leven te veranderen - het leven van jouw moeder en vader. Over ongeveer vijf minuten zullen ze nooit meer dezelfde mensen zijn, ze zullen nooit meer gelukkig zijn”, schrijft hij op LinkedIn.

“Op dat moment - om eerlijk te zijn - ben je gewoon een anoniem lichaam waar geen leven meer inzit. Het vertelt me niets over je dromen of ambities. Ik ben het aan hen verplicht om je wat te leren kennen vooraleer ik naar binnenga.”

“Op Facebook zie ik je glimlach, of hoe je lach zou moeten zijn. Ik zie de kleur van je ogen als ze vervuld zijn met leven. Ik zie hoe je plezier maakt op het strand, hoe je kaarsjes uitblaast op je verjaardag, hoe je kerstmis viert met de familie. Oh, en je hebt ook een Maltezer.

Ik zie eveneens je ouders op foto. Goed, ik weet nu precies wie ze zijn wanneer ik de kamer binnenstap. Het maakt het zo veel makkelijk voor me dat ik alvast een vraag minder moet stellen.

Eigenlijk heb je toch een beetje geluk dat je dit niet moet zien. Je vader schreeuwt je naam keer op keer, je moeder stort in en ligt opgekruld op de grond terwijl ze haar hand boven haar hoofd houdt alsof ze zich probeert te beschermen tegen iets onzichtbaars.”

Aan het eind van de emotionele brief besluit de arts: “Ik surf naar je Facebookpagina vooraleer ik vertel dat je dood bent, omdat het me eraan herinnert dat ik het over een persoon heb - over iemand waarvan zij zielsveel houden.”