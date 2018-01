Arts beschuldigd van huurmoord op echtgenote die zijn drugshandel wilde blootleggen jv

Bron: Time 1 rv James Kauffman. Dokter James Kauffman (68) uit New Jersey had samen met een motorbende een lucratieve drugshandel opgezet. Zijn echtgenote, radiopresentatrice April Kauffman, wou van hem scheiden, maar dat weigerde de arts. Toen ze ermee dreigde alles naar buiten te brengen, liet Kauffman haar koudweg vermoorden.

James Kauffman had een bendelid een huurmoordenaar laten zoeken om zijn vrouw om het leven te brengen. De 47-jarige April Kauffman werd op 10 mei 2012 thuis doodgeschoten. De huurmoordenaar was Francis Mullholland. Hij kreeg 20.000 dollar en overleed anderhalf jaar later aan een overdosis.

De arts en motorbendelid Ferdinand Augello zijn dinsdag aangeklaagd voor de moord. Augello wordt ook verdacht van poging tot huurmoord op de dokter zelf. Nog zes andere betrokkenen werden aangehouden op verdenking van drugshandel, die nog tot juni vorig jaar bleef verder draaien. Toen arresteerde de politie Kauffman in zijn kantoor voor wapenbezit tijdens een huiszoeking. Kauffman zwaaide met een wapen naar de speurders. "Hiervoor ga ik niet de cel in", zei hij. Een onderhandelaar over de gijzling kon Kauffman overtuigen zich toch over te geven.

AP Dochter Kim Pack met een foto van het slachtoffer, haar moeder April Kauffman.

Volgens de aanklager had Kauffman vijf jaar geleden wel degelijk "de intentie zijn vrouw te laten vermoorden om zijn financieel rijk niet te verliezen". De arts hield tot nu toe altijd zijn onschuld staande. Hij ontkende elke betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw.

De dochter van April Kauffman, Kimberly Pack, verdacht haar stiefvader al snel van de moord op haar moeder. "Ik heb geduldig gewacht op gerechtigheid en vandaag kreeg ik die gelukkig", zei Pack in een reactie dinsdag. "Ik denk dat ik voor het eerst weer echt kan ademen." Pack was eerder verwikkeld in een rechtszaak met haar stiefvader rond twee levensverzekeringen van April Kauffman, die hij opeiste. Dat lukte hem uiteindelijk niet.