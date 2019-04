Exclusief voor abonnees Arts amputeert verkeerde bijbal: leven patiënt verandert in hel Redactie

01 april 2019

14u30

Bron: AD.nl 0 Een 49-jarige Nederlander uit Drenthe is bij een operatie aan een ontstoken bijbal in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen in december 2017 aan de verkeerde bal geopereerd. De gezonde bijbal werd verwijderd. Het leven van de patiënt is drastisch veranderd na de ingreep. De man heeft de uroloog voor het medisch tuchtcollege gedaagd.

“Het is heel vervelend dat de ingreep verkeerd is gegaan”, antwoordde de uroloog tijdens de zitting. “Ik heb het idee dat ik alle stappen goed heb doorlopen. Het was een enorme shock voor mij toen meneer mij na afloop liet zien dat ik de verkeerde kant had geopereerd. Ik erken dat het mis is gegaan.”

