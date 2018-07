Arts als held onthaald nadat hij als laatste Thaise grot verlaat. En dan hoort hij dat zijn vader overleden is Joeri Vlemings

11 juli 2018

15u55

Bron: news.com.au, 9 News 32 Het zijn emotionele tijden voor de Australische anesthesist en duiker Richard 'Harry' Harris. Harris (53) was van onschatbare waarde tijdens de succesvolle reddingsoperatie in Thailand. Maar even nadat hij als laatste man het ondergelopen grottencomplex Tham Luang had verlaten, vernam hij dat zijn vader was overleden. Harris wordt als held ingehaald, maar blijft zelf bescheiden: "De ware helden zijn de kinderen en de Thaise Navy SEALs".

Richard Harris is een Australische anesthesist uit Adelaide met meer dan dertig jaar ervaring als onderwatergrottenspecialist. Zowel in het reddingsteam als op sociale media wordt Harris geprezen voor zijn buitengewone bijdrage aan de groots opgezette operatie om de twaalf voetballertjes en hun coach te redden uit de grot Tham Luang. De Australische eerste minister Malcolm Turnbull feliciteerde Harris al via Skype, maar moest hem ook condoleren met het verlies van zijn vader, dat Harris moest vernemen, kort nadat de reddingsoperatie afgelopen was. Het is niet bekend waaraan zijn vader stierf.

"Alle krediet voor Navy SEALs en kinderen"

Harris zei de premier meteen dat de eer en lof niet naar hem maar naar de kinderen zelf gaan, én naar de Thaise Navy SEALs die dagenlang bij de jongens zijn gebleven in de donkere, kille grot. "Zij zijn de taaiste kerels en kinderen van wie ik ooit het privilege had ze te ontmoeten", zei de arts. "We hadden niets kunnen doen als ze niet zo sterk waren geweest. Alle krediet voor hen."

Turnbull vroeg hem naar de lastigste passage van het parcours in de grot dat de voetballers moesten afleggen om buiten te geraken. "In de laatste honderden meters onder water kan je maar heel moeilijk je weg vinden. Modder en klei maken de zichtbaarheid zo goed als nul. Je volgt gewoon het touw met je hand en je zou net zo goed je ogen kunnen sluiten, terwijl er een jongetje in je armen gewikkeld ligt en je de weg door de rotsen moet voelen en jezelf zijdelings door nauwe doorgangen wurmen."

Kalmeermiddel

De Australische gespecialiseerde duiker liet zijn vakantie schieten, omdat zijn hulp werd ingeroepen voor de grootschalige reddingsoperatie in het noorden van Thailand. Hij legde zelf de vier kilometer af tot bij de jongens om hen te onderzoeken en bleef de laatste drie dagen bij hen. Hij moest inschatten of ze fit genoeg waren om de riskante reddingstocht aan te vatten en wie eerst zou vertrekken. En het was Harris die ervoor koos om de jongens een kalmeermiddel toe te dienen.

Hij was ook een van de negentien duikers die de laatste vijf overgebleven leden van voetbalclub de Wilde Zwijnen naar buiten escorteerde. Dat was de moeilijkste van de drie operaties. Het laatste voetballertje dat weer bovenkwam, was met elf jaar de benjamin van de groep. Pas als iedereen eruit was, was het de beurt aan Robert Harris zelf. Respect is zijn deel op sociale media. Op Twitter zei iemand het zo: "In een wereld waar we mensen soms voor de meest stupide dingen eren, is het zeker eens tijd dat we een held uit het echte leven zoals Richard Harris erkennen". Er is een campagne opgestart om hem in januari te laten uitroepen tot Australiër van het jaar.

"Onbaatzuchtige, attentvolle en rustige persoon"

Voor de ervaren expert was het niet de eerste keer dat hij een centrale figuur was in een moeilijke reddingsoperatie. In 2011 kreeg hij de ongelooflijk zware en hartverscheurende opdracht om het lichaam te bergen van zijn duikersmaatje Agnes Milowka. De 29-jarige Pools-Australische Milowka was in ademnood gekomen tijdens een expeditie in een levensgevaarlijke grot in Zuid-Australië. Ze stierf onder water en Harris moest haar levenloze lichaam opduiken.

Die missie en nog een boel andere maken van hem een veelgevraagde professionele duikexpert. Richard Harris wordt omschreven als een "onbaatzuchtige, attentvolle, rustige persoon" en "een man die altijd alles geeft". De Thaise gouverneur Narongsak Osotthanakorn zei over hem: "Hij is heel goed. De beste - niet goed - de allerbeste." Een held, kortom.

Unsung Hero Dr Richard Harris, cave diving expert, managed the whole Thai Cave Rescue.

Forget about your Super Hero. He is the man with a plan . Well done pic.twitter.com/5e9ulpZnU6 Imbisat Mallick(@ imbimallick) link

Aussie doctor Richard Harris has been in the cave with the boys three days in a row. He gives medical sign off before each boy swims and dives out only leaves the cave AFTER the day’s operation has been completed. Just, wow. #thaicave #thaicaverescue #thamluang James Massola(@ jamesmassola) link