Artritis blijkt terminale kanker: Alix (17) overlijdt amper enkele maanden na verkeerde diagnose Karen Van Eyken

21 mei 2019

18u14

Bron: News.com.au, The Sun 2 De moeder van een Schotse tiener die afgelopen weekend is overleden, heeft uitgehaald naar artsen die een verkeerde diagnose stelden. Alix Cassidy had geen artritis, maar wel terminale kanker. Moeder Caron noemt de situatie “verschrikkelijk”.

De eerste symptomen doken in oktober vorig jaar op. Alix uit Glasgow verloor het gevoel in haar vingers. Een arts stelde de diagnose artritis.

Maar ruim drie maanden en vele pijnstillers later was er nog altijd geen beterschap. Het signaal voor Caron om in januari met haar dochter op consult te gaan bij een andere arts. “Haar vingers waren dermate gevoelloos dat ze haar kerstcadeautjes niet kon openmaken. Ik moest dat voor haar doen. Ze kon zelfs de hond niet aaien”, verklaart Caron.

“De arts deed enkele testen met haar arm en been en concludeerde dat het geen artritis was. Er was volgens de dokter een probleem met haar wervelkolom. Hij zei dat ze in het hospitaal moest onderzocht worden.”

Maar na de opname in het ziekenhuis kon ze ook haar linkerbeen niet meer bewegen. Het meisje werd daarop met een ambulance overgebracht naar de neurologische afdeling van het Queen Elizabeth hospitaal in Glasgow.

Biopsie

Een scan bracht volgens specialisten een tumor in het ruggenmerg aan het licht. Maar Caron claimt dat de artsen na een biopsie terugkwamen op hun eerdere diagnose. Ze concludeerden dat het toch niet om een tumor ging, maar om een ontstekingsziekte. Na enkele extra testen mocht Alix naar huis.

Maar drie weken later ging het opnieuw van kwaad naar erger. “Haar beide benen weigerden dienst”, vertelt Caron. “Ik belde onmiddellijk een ambulance. Een dag later kon ze haar ledematen niet meer bewegen. De arts van dienst bleef beweren dat het geen tumor was. De situatie was absoluut verschrikkelijk.”

“Door het lint”

Op 2 mei jongstleden volgde uiteindelijk een nieuwe biopsie en bevestigde specialisten wat Caron al geruime tijd vreesde: Alix had een kwaadaardige tumor in het ruggenmerg. “Ik ging bijna door het lint op dat moment, mijn familie moest me kalmeren”, zegt de moeder.

“De oncoloog vertelde me vervolgens dat ze niets meer voor Alix konden doen. Geen enkele behandeling zou soelaas kunnen brengen”, vervolgt de Schotse vrouw.

“Indien men de juiste diagnose eerder had gesteld, dan was er wellicht nog wel behandeling mogelijk geweest. Je stelt je vertrouwen in de artsen. Ik heb hier geen woorden voor.”

Een woordvoerder van het ziekenhuis heeft verklaard dat “het een ongelofelijk complex zaak betreft waarbij het uiterst moeilijk is om snel een correcte diagnose te stellen”.

Alix stierf afgelopen weekend. Ze was 17 jaar.