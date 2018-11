Artisanale Belgische speculooskoekjes halen Oprahs lijst met ‘favorieten van dit jaar’ IB

09 november 2018

07u25

Bron: De Tijd, Little Belgians 0 ‘Little Belgians’, de speculooskoekjes van de Belgische expat Evy Ballegeer zijn door de invloedrijke Amerikaanse televisielegende Oprah Winfrey opgenomen in haar geschenkgids met ‘favorieten van dit jaar’. Dat meldt De Tijd.

Oprahs geschenkenselectie heeft dit jaar een Belgisch tintje: de biologische, artisanale Sinterklaas-speculooskoekjes van de Belgische expat Eva Ballegeer werden door de tv-ster opgenomen in de gids, die miljoenen Amerikanen ter inspiratie gebruiken om cadeaus te kopen voor Thanksgiving en Kerstmis.

lees verder onder de foto:

Gedroomde timing

“Gisteren (na de bekendmaking, red.) merkten we toch al een aardige overrompeling. We zullen zien wat dit de komende weken nog geeft”, zegt Ballegeer aan De Tijd. “Het magazine van Oprah waar de lijst in staat, verschijnt op 20 november, vlak voor Thanksgiving. Vanaf dan beginnen de Amerikanen hun cadeaus echt in te slaan. Aangezien wij een geschenkproduct verkopen, is dat voor ons een gedroomde timing.”

Toch is het niet de bedoeling dat de lekkernijen van Little Belgians, die nu alleen in delicatessenzaken te koop zijn, een massaproduct worden. “Ik maak biologische, artisanale speculoos. Het is niet de bedoeling om hier het nieuwe Lotus van te maken.”

Evie brought over the Belgian tradition to have cookies with every coffee with her @littlebelgians. Sample today until 2pm. pic.twitter.com/yZHA8gp0NG healdsburgSHED(@ healdsburgSHED) link

Ballegeer, in een vorig leven nog journaliste, runt sinds enkele jaren haar eigen bakkerij, Little Belgians, in Beneficia, Californië.