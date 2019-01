Artificiële regenbui moet in Bangkok komaf maken met zware vervuiling AW

14 januari 2019

13u47

Bron: Belga 0 De Thaise autoriteiten willen een artificiële regenbui uitlokken en zo een einde te maken aan de periode van zware vervuiling die momenteel de hoofdstad Bangkok in haar greep heeft.

Volgens de autoriteiten kan men morgen al starten met het stimuleren van de regen, maar alles hangt af “van de wind en de vochtigheidsgraad", verklaarde Pralong Dumrongthai, de baas van het departement voor de controle van de vervuiling. Om het op een kunstmatige manier te laten regenen wordt een grote hoeveelheid chemicaliën in de wolken vrijgegeven waardoor ijskristallen ontstaan die vervolgens de neerslag bevorderen.



PM2,5

Het niveau van de PM2,5 fijnstofdeeltjes bedraagt op dit moment 102 microgram per kubieke meter. Dat is veel meer dan de maximumnorm van 25 microgram per kubieke meter die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert. PM2,5 wordt als meest schadelijk voor de gezondheid beschouwd omdat ze wegens hun extreem kleine aerodynamische diameter het diepst doordringen in de longen.

Tiende meest vervuilende stad

Volgens Greenpeace gaat het om de ergste periode van vervuiling sinds een jaar. "Maandagochtend was Bangkok volgens onze metingen de tiende meest vervuilde stad ter wereld", meldde de ngo. De organisatie ziet de komende dagen ook niet meteen een verbetering optreden door een gebrek aan wind en regen en gezien de vochtigheidsgraad.

De autoriteiten relativeren de situatie. "De toestand is niet zo alarmerend als in China of in New Delhi", zei Dumrongthai. De meeste scholen in de hoofdstad blijven daarom open. Dat neemt niet weg dat Bangkok steeds vaker met zware vervuiling af te rekenen heeft, een gevolg van onder meer de exponentiële toename van voertuigen in de stad.