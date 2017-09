Artificiële Intelligentie: voormalig Google-ingenieur ontwerpt AI-godsbeeld LB

Bron: Wired, The Guardian 0 getty 'Way of the Future', de religieuze groep die werd opgericht door voormalig Google-ingenieur Anthony Levandowski, wil een godheid ontwikkelen die is gebaseerd op artificiële intelligentie. Na de auto zonder bestuurder leek het voor een succesvolle ingenieur uit Silicon Valley de logische volgende stap: een religieuze organisatie die artificiële intelligentie verafgoodt. 'Way of the Future', de religieuze groep die werd opgericht door voormalig Google-ingenieur Anthony Levandowski, wil een godheid gebaseerd op AI ontwikkelen. Deus ex machina, maar dan in het echt. Doel? Een betere samenleving. Toch?

Het was Wired dat ontdekte dat Levandowski met Way to the Future een nonprofit religieus vereniging oprichtte met als missie "het onwikkelen en promoten van de realisatie van een godheid gebaseerd op artificiële intelligentie, en door het begrijpen en aanbidden van die godheid bijdragen aan het verbeteren van de maatschappij".

Levandowski was mede-oprichter van het bedrijf Otto, dat autonome vrachtwagens ontwikkelde en vorig jaar door Uber werd opgekocht. In mei dit jaar werd hij door Uber de laan uitgestuurd op verdenking van het stelen van handelsgeheimen van Google voor het ontwikkelen van Otto's zelfrijdende technologie. Zijn religieuze project Way to the Future registreerde hij al in 2015.

Historisch onderbouwd

Wie denkt dat Levandowski de pedalen kwijt is en dat zijn project science fiction is, doet er goed aan de geschiedenis eens onder de loep te nemen.

Die leert ons dat nieuwe technologieën en wetenschappelijke ontdekkingen voortdurend religie hebben beïnvloed en oude goden hebben vervangen door nieuwe. Of zoals auteur Yuval Noah Hariri opmerkt: "Landbouwers aanbaden andere goden dan de geesten van jagers en verzamelaars, fabrieksarbeiders en boeren fantaseren over verschillende paradijzen en de revolutionaire technologieën van de 21ste eeuw zullen eerder ongeziene religieuze bewegingen voortbrengen dan dat ze middeleeuwse geloofsvormen doen herleven".

De Israëlische historicus argumenteert dat religies gelijke tred moeten houden met de technologische vooruitgang willen ze niet irrelevant worden maar antwoorden bieden aan de beslommeringen van hun volgelingen.

Bovenmenselijk intelligente machines

Silicon Valley ontwikkelde al semi-religieuze concepten zoals de zogenaamde 'singularity': de hypothese dat machines zo slim zullen worden dat ze de menselijke capaciteiten overstijgen en leiden tot een bovenmenselijke intelligentie die zo gesofisticeerd zal zijn dat ze onbevattelijk wordt voor ons klein, rationeel brein. Volgens futuristen zoals uitvinder Raymond Kurzweil betekent dit dat we kopieën van ons brein in dergelijke machines zullen kunnen opladen om zo digitaal onsterfelijk te worden. Anderen, zoals Tesla-oprichter Elon Musk en Stephen Hawking, waarschuwen dat zulke systemen een existentiële bedreiging voor de mensheid vormen. "Met artificiële intelligentie roepen we de duivel over ons af", zei Musk in 2014.