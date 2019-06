Arrestaties na homofoob gedrag tijdens mars voor rechten LGBT-gemeenschap in Straatsburg HR

16 juni 2019

14u10

Bron: Belga 0 Buitenland In de Noord-Franse stad Straatsburg heeft de politie zaterdagavond drie mannen opgepakt op beschuldiging van homofoob gedrag. Ze zouden homofobe beledigingen geuit hebben en een regenboogvlag verbrand hebben. Dat meldt de Franse politie zondag.

In Straatsburg vond zaterdagmiddag een mars plaats voor de rechten van de LGBT-gemeenschap (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders). Er waren ongeveer 6.000 deelnemers. In de buurt van de station daagden drie mannen op die homofobe beledigingen toeschreeuwden. Ze rukten ook een regenboogvlag, het symbool van de LGBT-gemeenschap, uit de handen van een deelnemer en verbrandden de vlag. De politie pakte de amokmakers op. Ze brachten een nacht in de cel door en worden zondag beschuldigd van homofoob gedrag met geweld.