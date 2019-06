Arrestaties in VK en Nederland voor diefstal van 24 miljoen euro aan cryptogeld KVE

25 juni 2019

20u59

Bron: Belga 0 Na een onderzoek van 14 maanden werden zes mensen aangehouden in het Verenigd Koninkrijk en Nederland, in een onderzoek naar diefstal van 24 miljoen euro aan cryptogeld. Dat meldt Europol, dat hiervoor samenwerkte met Eurojust en de Nederlandse en Britse autoriteiten.

Het gaat om vijf mannen en een vrouw, die vanmorgen werden gearresteerd. In Nederland gebeurde dat in Amsterdam en Rotterdam, in het Verenigd Koninkrijk in Charlcombe, Bath en Trowbridge.

De diefstal was gericht op de tokens van Bitcoin-gebruikers, en maakte minstens 4.000 slachtoffers in 12 landen. Het onderzoek heeft betrekking op 'typosquatting' waarbij bewust een kleine tikfout in een webadres is gezet, die bezoekers lang niet altijd doorhebben. Zo werd toegang verworven tot de Bitcoin-portemonnee van de slachtoffers, en konden hun geld en inloggegevens gestolen worden.

Bij de actie werd een groot aantal elektronische apparaten en waardevolle bezittingen in beslag genomen.