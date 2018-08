Arrestaties in station Tilburg na bommelding

20 augustus 2018

Een arrestatieteam van de politie heeft in het treinstation van het Nederlandse Tilburg vier mannelijke verdachten aangehouden in verband met een bommelding. Het station was na die melding al uit voorzorg ontruimd. Wat de melding precies inhield, is nog onbekend.