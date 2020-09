Arrestaties in Frankrijk en Italië bij ook in België actieve drugs- en wapensmokkelbende jv

15 september 2020

17u18

Bron: DPA/AFP 0 Bij politie-operaties in Frankrijk en Italië zijn 46 lieden gearresteerd in verband met een pan-Europese bende die enorme hoeveelheden drugs en wapens smokkelt, zo hebben de carabinieri (Italiaans militair korps van het gendarmerietype) dinsdag bekendgemaakt.

Het ging om een gezamenlijke operatie van de carabinieri in Genua en de gendarmerie van Marseille en Parijs, met steun van het Europees justitieel samenwerkingsverband Eurojust. In Italië waren er veertien arrestaties, in Frankrijk 32. Er zijn bezittingen ter waarde van 900.000 euro in beslag genomen.

De in Frankrijk opgepakte lieden zijn beschuldigd van lidmaatschap van een gewapende groep, in groep handelen in wapens, witwassen en overvallen. De arrestanten in Italië zijn beschuldigd van wapen- en drugssmokkel, het vervalsen van identiteitsdocumenten en het helpen van een voortvluchtige van de 'Ndrangheta maffia, Filippo Morgante, om zich voor de Franse justitie te verbergen.



Het in 2018 opgestarte onderzoek spitste zich toe op banden tussen de ‘Ndrangheta en criminelen aan de Franse Riviera. Het crimineel netwerk was actief in Italië, Frankrijk, België en Nederland.

De drugs betroffen cocaïne, hasj en marihuana. Onder de wapens waren er ook oorlogswapens zoals Skorpion en AK-47.

Het onderzoek leidde ook naar een Albanese bende die de andere bende enorme hoeveelheden cocaïne leverde.