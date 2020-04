Arrestaties in Antwerpen en Nederland na grootschalige oplichting met mondmaskers mvdb Bron: Belga - NOS

08 april 2020

16u00 0 Het Antwerpse gerecht heeft een Nederlander opgepakt die verdacht wordt in een Nederlands dossier van grootschale oplichting bij de verkoop van mondmaskers. De man werd in Antwerpen gearresteerd en naar Nederland overgebracht, waar politiedienst Koninklijke Marechaussee het verder onderzoek voert.

Het gerecht in Nederland was een onderzoek gestart naar een oplichting bij de verkoop van mondmaskers. Een Britse man wilde voor 8 miljoen euro aan mondkapjes kopen en heeft hiervoor een aanbetaling van 850.000 euro gedaan. Daarna liet de verkoper niks meer van zich horen. De mondmaskers waren bedoeld voor Wuhan, toen nog de grootste coronabrandhaard ter wereld. De Chinese miljoenenstad kampte toen met grote tekorten.

De Brit deed aangifte en het rechercheteam startte vervolgens een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM). Tijdens het onderzoek kwamen een 49-jarige man uit het Nederlandse Purmerend nabij Amsterdam en een 42-jarige Nederlander die in Antwerpen verbleef in beeld. Door een samenwerking van het Nederlandse gerecht met het parket Antwerpen en team Goudi van PZ Antwerpen kon de 42-jarige man in Antwerpen worden gearresteerd, gelijktijdig werd de 49-jarige in Purmerend opgepakt. Bij de acties in beide landen werden diverse gegevensdragers en goederen aangetroffen die verder onderzocht worden.

De verdachten zitten vast voor verder onderzoek door de Marechaussee, de verdachte uit België is daarvoor overgebracht naar Nederland. Bijkomende aanhoudingen zijn niet uitgesloten.

De marechaussee heeft beelden van de interventie in Purmerend vrijgegeven.

