Arrestaties bij halve marathon Berlijn voorlopig niet gelinkt aan terreur

08 april 2018

16u14

Bron: ANP, Belga 25 De Berlijnse politie heeft na afloop van de halve marathon in de Duitse hoofdstad Berlijn de arrestatie van verschillende verdachten bevestigd. Voor de sportmanifestatie waren er "losstaande aanwijzingen dat de arrestanten in de leeftijd van 18 tot 21 jaar betrokken zouden kunnen geweest zijn bij de voorbereiding van een misdaad in verband met de halve marathon", verklaarde de politie in de late zondagnamiddag.

"Omwille van deze aanwijzingen en de nog niet volledig opgehelderde omstandigheden van de aanslag van zaterdag in Münster beslisten het parket-generaal van Berlijn en de gerechtelijke politie tot de huiszoeking op twee adressen en het doorzoeken van voertuigen in Charlottenburg-Wilmersdorf en Neukölln", klinkt het in de mededeling. Wegens de nog lopende onderzoeken kan meer informatie niet gegeven worden.

Voorlopig geen verdenking van terroristische activiteiten

In de mededeling is er voorlopig geen sprake van enige verdenking van terroristische activiteiten. De krant Die Welt had eerder over een verijdelde aanslag tijdens de halve marathon bericht. Leden van de speciale diensten hadden vier mannen opgepakt, onder hen ook een hoofdverdachte. Hij zou volgens de krant gepland hebben toeschouwers en deelnemers aan de halve marathon met messen dood te steken. Volgens Die Welt behoort de verdachte tot de privékringen van de terrorist Anis Amri, die op 19 december 2016 de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt had gepleegd met twaalf doden en 56 gewonden tot gevolg. Op 23 december 2016 werd Amri in Milaan doodgeschoten door de Italiaanse politie.

Nadat zaterdag in Münster een auto op een terras was ingereden, werd aanvankelijk gevreesd dat het om een terreuraanslag zou kunnen gaan. Zaterdagavond werd echter al snel duidelijk dat het incident niets met een terroristische of islamistische achtergrond te maken had. Het ging om een Duitser, die alleen handelde en wellicht geestelijk niet in orde was.