Arrestaties bij anti-lockdownprotesten in Melbourne

05 september 2020

10u58

Bron: ANP 0 De Australische politie heeft ingegrepen bij protesten tegen de lockdown in coronabrandhaard Melbourne. Daar scandeerden enkele honderden mensen slogans als "vrijheid". De politie was massaal aanwezig en arresteerde zeker vijftien mensen.

In Melbourne is een strenge lockdown van kracht om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat betekent onder meer dat mensen overdag een geldige reden moeten hebben om hun huis te verlaten. De politie zegt zo'n 150 demonstranten te hebben beboet omdat ze zich niet aan dergelijke regels hielden.

De autoriteiten zijn niet te spreken over de anti-lockdownprotesten. "Het is niet veilig, het is niet verstandig en het is niet wettig", zei premier Daniel Andrews van deelstaat Victoria, waar Melbourne de hoofdstad van is. "Het is eigenlijk erg egoïstisch dat mensen daar staan te demonstreren."

Toch gingen ook in miljoenenstad Sydney en de plaats Byron Bay betogers de staat op. "Er is helemaal geen epidemie. Het is gewoon een excuus om ons in lockdown te houden", zei een vrouw in Melbourne, die volgens ABC News weigerde een mondkapje te dragen toen de politie haar dat vroeg.

Het aantal coronabesmettingen dat is vastgesteld in Australië is de afgelopen maanden fors gestegen. De autoriteiten hebben inmiddels bij ruim 26.000 mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Vooral Victoria is zwaar getroffen.