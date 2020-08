Arrestatiegolf in Wit-Rusland stopt niet: “Complete willekeur” SVM

26 augustus 2020

12u38

Bron: Belga 3 Tijdens protesten in Wit-Rusland tegen het omstreden staatshoofd Aleksandr Loekasjenko (65) zijn meer dan 50 mensen gearresteerd. Dat wordt bevestigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De protesten vonden niet alleen in hoofdstad Minsk, maar ook in Grodno en Gomel plaats. De nieuwe golf van arrestaties is al enkele dagen aan de gang. De democratische beweging beschuldigt de autoriteiten van willekeur en houdt vast aan haar recht op vrijheid van vereniging.

De overheid heeft de aanwezigheid van veiligheidstroepen en gevangenentransporteurs op straat enorm vergroot. De staat steunt alleen bijeenkomsten die Loekasjenko goedgezind zijn. Die laatste had recent ook meermaals gedreigd om het leger in te zetten tegen de demonstranten.

Uitslag in twijfel getrokken

Sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus komen Wit-Russen op straat om te protesteren tegen de uitslag. De betogingen gaan vaak gepaard met politiegeweld tegen vreedzame betogers.

De autoritaire president had de overwinning opgeëist met 80 procent van de stemmen, maar velen trekken die uitslag in twijfel. Ook de EU erkent de verkiezingen niet. Landen als Rusland en China hebben Loekasjenko gefeliciteerd met zijn overwinning.