Arrestatiebevel tegen Marisa Papen nadat ze naakt poseerde in bekende moskee KVDS

07 maart 2020

21u35 0 Het Openbaar Ministerie in de Turkse stad Istanboel heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen het Belgische naaktmodel Marisa Papen (28). Twee jaar geleden trok de Limburgse gehuld in een boerka naar de wereldberoemde Hagia Sofia – een voormalige kathedraal en moskee – en liet ze zich binnen naakt fotograferen. Ze zou tot drie jaar cel riskeren.

Papen wordt ook vervolgd omdat ze naakt poseerde op een Turkse vlag in Cappadocië. Ze wordt volgens verscheidene Turkse media – waaronder de kwaliteitskrant Cumhuriyet – beschuldigd van “bedrieglijke handelingen” en “het publiekelijk vernederen van de soevereiniteit van de staat”.

Boerka

Het naaktmodel trok in de herfst van 2018 naar Istanboel, samen met fotograaf Jesse Walker. “We hadden geen echt plan”, getuigde ze daar toen over aan HLN. De twee kochten een boerka en trokken vervolgens naar de Hagia Sofia. Dat is een voormalige kathedraal en moskee, die in de jaren dertig van vorige eeuw ontwijd werd tot museum en talrijke toeristen trekt.





Binnen zochten ze een goede plek om foto’s te maken. Toen er even niemand passeerde, trok Marisa haar boerka omhoog en maakte Jesse vijf seconden lang beelden. Dat deden ze tot twee keer toe. Ze konden daarna zonder problemen de Hagia Sofia weer verlaten.

Een dag na hun vertrek uit Istanboel zou de politie wel in hun hotel langs zijn geweest en het personeel ondervraagd hebben. Nadat ook enkele burgers een klacht indienden, besloot het parket in Istanboel over te gaan tot vervolging.

Als ik me naakt laat fotograferen op plekken die als ‘heilig’ gezien worden, wil ik bewust op een knopje drukken bij mensen Marisa Papen

Volgens Papen waren de controversiële foto’s “een schreeuw om verandering”. Ze wil iedereen aansporen om voor zichzelf te denken, wars van politiek en religie. “Als ik me naakt laat fotograferen op plekken die als ‘heilig’ gezien worden, wil ik bewust op een knopje drukken bij mensen”, vertelde Papen twee weken geleden nog in ons weekendmagazine NINA. “Ik wil dat ze gaan nadenken: wat kan er zo verkeerd zijn aan een naakt lichaam? Ik wil taboes blijven doorprikken. ”

Het is niet de eerste keer dat ze in de problemen komt met haar foto’s. Zo kreeg ze ook kritiek toen ze in 2018 naakt poseerde aan de Klaagmuur in Jeruzalem en belandde ze zelfs een nacht in de cel in Egypte nadat ze een fotoshoot had gedaan in de tempel van Karnak.

