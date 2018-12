Arrestatiebevel tegen Grace Mugabe “omdat ze Zuid-Afrikaans model mishandelde” SVM

19 december 2018

14u42

Bron: Belga 0 De Zuid-Afrikaanse politie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Grace Mugabe in verband met de mishandeling van het Zuid-Afrikaanse model Gabriella Engels. “Als de voormalige Zimbabwaanse first lady Zuid-Afrikaans grondgebied betreedt, kan ze gearresteerd worden”, aldus advocate Gerrie Nel van de mensenrechtenorganisatie AfriForum. Ze drong erop aan dat een uitleveringsprocedure op gang wordt gebracht.

Mugabe had diplomatieke onschendbaarheid gekregen nadat ze vorig jaar in augustus Engels in een hotel in Johannesburg had aangevallen. Het model verklaarde dat ze in het hotel in de residentiële wijk Sandton op bezoek was bij twee zonen van Mugabe. Toen Grace arriveerde, zou die haar zonder enige reden geslagen hebben.

Grace beweerde dat ze uit zelfverdediging handelde. Ze mocht naar Zimbabwe terugkeren zonder enige vervolging. Op het ogenblik van de mishandeling was Robert Mugabe nog steeds president van Zimbabwe.

De beslissing van de regering werd aangevochten door Afriforum en de oppositiepartij Democratic Alliance. In juli oordeelde het hooggerechtshof in South Gauteng dat de beslissing van de regering om haar diplomatieke immuniteit te geven ongrondwettelijk was.

Grace Mugabe -ook wel ‘Gucci Grace’ genoemd- werd door het merendeel van de Zimbabwaanse bevolking verafschuwd vanwege haar dure levensstijl en haar politieke ambities. Haar zonen en de president stonden ook bekend om hun kwistig gedrag en hedonistische levensstijl. In november 2017 werd Robert Mugabe na een militaire coup afgezet.