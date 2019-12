Arrestatiebevel tegen Boliviaanse ex-president Evo Morales KVE

18 december 2019

20u07

Bron: ANP 0 De Boliviaanse openbaar aanklager heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen voormalig president Evo Morales. Bolivia wil de oud-president vervolgen wegens opruiing en terrorisme. De 60-jarige Morales verblijft op dit moment in Argentinië, waar hij een vluchtelingenstatus heeft gekregen.

Volgend jaar zijn er in Bolivia verkiezingen. Morales wil tijdens de verkiezingscampagne van zijn linkse MAS-partij terugkeren naar zijn thuisland. Hij zei eerder dat hij niet bang is om opgepakt te worden. "Ik heb het recht om politiek te bedrijven in Bolivia."

Aan het bewind van Morales, die sinds 2006 president was, kwam ruim een maand geleden abrupt een einde. Zijn positie was onhoudbaar geworden doordat grote onrust was ontstaan over vermeend gesjoemel tijdens de verkiezingen in oktober, die door hem zouden zijn gewonnen.