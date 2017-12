Arrestatie vermoedelijke opdrachtgever moord op VN-experten in Congo AJA

Bron: Belga 1 AP VN-troepen in Congo. Vorig jaar brak er geweld uit in Kasaï, duizenden mensen kwamen om, meer dan een miljoen zijn op de vlucht. In Congo is vrijdagnacht de man aangehouden die wordt beschouwd als de opdrachtgever van de moord op twee VN-experten in de provincie Kasaï in maart van dit jaar. Dat heeft luitenant Anthony Mualushayi, de woordvoerder van het leger in Kasaï, aangekondigd.

Het gaat om Constantin Tshidime Bulabula, het dorpshoofd van Moyo Musuila. De Congolese justitie heeft hem steeds naar voren geschoven als diegene die "de militieleden heeft bevolen de executie uit te voeren" van de Amerikaan Michael Sharp en de Zweeds-Chileense Zaïda Catalan. Beide experten kregen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties de opdracht onderzoek te voeren naar het geweld in Kasaï.

Tshidime Bulabula wordt volgens de Congolese officier overgebracht naar Kananga, samen met "een andere terrorist, Trésor Mputu". De woordvoerder van de VN-missie in Congo verklaarde geen informatie te hebben gekregen over de aanhouding.

Meer dan veertig massagraven

Catalan en Sharp waren in de Kasaï, de centraal gelegen regio waar het intussen al meer dan een jaar bijzonder onrustig is, voor onderzoek in opdracht van de VN-secretaris-generaal naar de meer dan veertig massagraven die in de regio gevonden zouden zijn. Meer dan twee weken later werden hun lichamen gevonden. Catalan bleek onthoofd.

Het geweld in de Kasaï brak in augustus vorig jaar uit, nadat Kamwina Nsapu, leider van de gelijknamige groepering, door het leger gedood werd. Intussen zijn al duizenden mensen omgekomen bij dat geweld en meer dan een miljoen mensen zijn op de vlucht.