Arrestatie van Russische vrouw zal "positief effect" topontmoeting tussen Trump en Poetin minimaliseren KVE

18 juli 2018

16u36

Bron: Belga 0 De arrestatie van de Russische Maria Boetina, beschuldigd van de beïnvloeding van Amerikaanse politieke organisaties in het voordeel van Rusland, zondag in de Verenigde Staten, minimaliseert het "positief effect" van de ontmoeting tussen de Amerikaanse en Russische presidenten. Dat meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag.

"Met deze timing, een dag voor de top tussen Trump en Poetin in Helsinki, wordt de indruk gewekt dat iemand dit verhaal maximaal heeft willen opblazen", aldus Maria Zakharova, woordvoerster van het ministerie. "Het lijkt erop dat de FBI openlijk een politieke orde gehoorzaamt." "Deze verwijten naar onze landgenoten zijn bij de haren getrokken, ze zijn vreemd", klonk het verder nog.

De 29-jarige Boetina werd opgepakt om "als agente van een buitenlandse regering" opgetreden te hebben. Maandag verscheen ze voor een rechtbank in Washington. Het nieuws over de arrestatie raakte enkele uren na de Russisch-Amerikaanse top bekend.

Na afloop van de ontmoeting zei Trump tijdens de persconferentie dat hij dat hij niet inzag waarom Rusland zich in de Amerikaanse verkiezingen gemengd zou hebben, om meer dan 24 uur later, na een storm van protest, te bekennen dat hij daar een fout had gemaakt. Hij bedoelde dat hij geen enkele reden zag waarom het Rusland niet zou zijn.

Boetina wordt ervan beschuldigd in politieke organisaties "geïnfiltreerd" te zijn om de belangen van de Russische Federatie te promoten. De jonge vrouw zou bij haar aankomst in de States niet aangegeven hebben dat ze voor de Russische regering werk, zoals de wet verplicht.