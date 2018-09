Arrestatie van nog eens 61 militairen in Turkije bevolen

24 september 2018

Bron: dpa

De Turkse autoriteiten hebben in verband met de mislukte staatsgreep van twee jaar geleden de arrestatie van nog eens 61 militairen van de landmacht en de marine bevolen. Achttien van hen zijn nog in actieve dienst, meldde het persbureau DHA. Ze worden ervan beschuldigd banden te hebben met de beweging van de in de VS wonende invloedrijke islamgeleerde Fethullah Gülen, die door het Turkse bestuur verantwoordelijk voor de couppoging wordt geacht.