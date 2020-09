Arrestatie van eerste verdachte voor oorlogsmisdaden Kosovo kv

24 september 2020

18u06

De aanklagers die voor de speciale rechtbank van het Internernationaal Strafhof in Den Haag de oorlogsmisdaden in Kosovo in het voormalige Joegoslavië tijdens de onafhankelijkheidsoorlog onderzoeken, hebben een eerste verdachte gearresteerd. Het gaat om een commandant van de Albanese guerrilla. Dat heeft de procureur van het hof vandaag aangekondigd.

Salih Mustafa, voormalig commandant van het Kosovaarse Bevrijdingsleger (UCK) wordt momenteel overgebracht naar een detentiecentrum bij de Bijzondere Rechtbank in Den Haag. "Salih Mustafa is vandaag in Kosovo gearresteerd op grond van een arrestatiebevel van een onderzoeksrechter", aldus de officier van justitie in een persbericht. Salih Mustafa zal binnen een redelijke termijn voor een in Nederland gevestigde rechter verschijnen, voegde hij eraan toe.

De aanklachten tegen hem zullen niet openbaar worden gemaakt totdat de beschuldigde voor de rechtbank verschijnt, vertelde woordvoerder van de aanklager Christopher Bennett aan AFP.



Mustafa werkt momenteel als een civiele administrateur bij het Kosovaarse ministerie van Defensie. Als lid van het UCK was hij actief tijdens de oorlog in het noorden van Kosovo. Vervolgens leidde hij de inlichtingendiensten van het Kosovaarse leger, een lichtgewapende troepenmacht die uit het UCK voortkwam, toen deze werd gedemilitariseerd.

President Hashim Thaci, voormalig politiek leider van het UCK, was de eerste Kosovaarse functionaris die in juni werd beschuldigd van oorlogsmisdaden door de speciale rechtbank in Den Haag. Aanklagers beschuldigden hem ervan verantwoordelijk te zijn voor bijna 100 moorden, verdwijningen, vervolgingen en martelingen van Serviërs, Roma en Kosovo-Albanezen.

Het conflict (1998 - 1999), waarbij 13.000 doden vielen, zette de pro-onafhankelijkheid guerrillastrijders op tegen de Servische strijdkrachten in wat destijds een provincie in het zuiden van Servië was. Een elf weken durende bombardementencampagne van NAVO-troepen maakte een einde aan het conflict en dwong de Servische troepen om zich terug te trekken.