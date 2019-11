Arrestatie in cold case van ‘verkrachter van de Potomac-rivier’ dankzij online DNA-databanken jv

15 november 2019

14u09

Bron: NBC News, CNN 0 Een verdachte in de zaak van de ‘verkrachter van de Potomac-rivier’ is woensdag na meer dan twintig jaar aangehouden in de Amerikaanse staat South Carolina. Giles Daniel Warrick (60) zou in de jaren 90 een vrouw vermoord hebben en verscheidene andere hebben verkracht in Washington DC. De speurders kregen hulp van commerciële stamboomdatabanken om de vermoedelijke dader te vinden.

Volgens de politie “maakte de verkrachter van de Potomac-rivier tussen 1991 en 1998 brutaal en schaamteloos jacht op vrouwen in de regio van Washington DC”. In 2011 riep de FBI de hulp van de bevolking met een verouderingsrobotfoto van de dader. “Slachtoffers werden thuis aangevallen. Onder hen een babysitter van 18 jaar en een moeder van wie het kind ook thuis was tijdens de aanranding.” De verkrachter stalkte zijn slachtoffers soms urenlang en sloeg dan onverwacht toe. Hij bedekte hun hoofd met een doek of een deken. Hij verkrachtte ze, al dan niet onder bedreiging van een schroevendraaier of een mes.

Warrick wordt verdacht van de moord op de 29-jarige Christine Mirzayan, die bij de National Academy of Sciences werkte. Op 1 augustus 1998 werd ze op weg naar huis in een bos verkracht en doodgeslagen met een steen. Warrick wordt ook beschuldigd van de verkrachting van een vrouw van 58 in 1996. Hij is aangeklaagd voor in totaal zes verkrachtingen en voor moord.

De vermoedelijke dader kon worden gevat door DNA uit de cold case te vergelijken met DNA op online stamboomdatabanken. Via familieleden kwamen de speurders bij Warrick terecht. Zeven van de negen verkrachtingen die waren gebundeld in de cold case, konden aan elkaar worden gelinkt via DNA-onderzoek.