Arrestant (30) neemt hap uit muur van isoleercel Marjolein Groenendijk

30 april 2018

21u50

Bron: AD.nl 2 Een inwoner (30) van de Nederlandse stad Capelle aan den IJssel heeft het de politie afgelopen weekend niet bepaald makkelijk gemaakt. De verdachte die werd aangehouden voor mishandeling van zijn ex-vrouw, bleef ook in het bijzijn van agenten agressief en nam zelfs een hap uit de muur van de isoleercel.

Het slachtoffer belde zaterdagavond de politie dat haar ex haar lastig viel. Agenten troffen de vrouw bont en blauw aan in het bijzijn van haar kindje in huis in de wijk Middelwatering.

De agenten kregen de man maar moeilijk onder controle, zeker toen hij hoorde dat hij was aangehouden. Hij sloeg de politiemensen in hun gezicht. Met behulp van een een taser wisten zij de Capellenaar in de boeien te slaan. Eenmaal op het bureau was hij nog niet gekalmeerd. In de isoleercel nam hij een hap uit de - zachte - muur.

De 34-jarige vrouw is in het ziekenhuis nagekeken en heeft flink wat blauwe plekken en kneuzingen. In het huis van de verdachte vonden agenten nog een bivakmuts, een grote hakbijl en munitie. Het slachtoffer en de agenten hebben aangifte gedaan. De man zit vast en wordt morgen voorgeleid.