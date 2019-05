Arnold Schwarzenegger slaat handen in elkaar met Greta Thunberg: “Ik was ‘starstruck’ toen ik haar ontmoette” LH

28 mei 2019

14u36

Bron: ANP, dw.com 0 “Een dromer die een beweging voor de jeugd heeft opgezet om de machthebbers verantwoordelijk te houden voor hun beloften om de klimaatverandering terug te dringen." Acteur en voormalig gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger heeft op een klimaatconferentie in Wenen, georganiseerd door zijn ngo R20 - Regions of Climate Action, de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg geprezen. Thunberg werd er ook uitgenodigd om een speech te geven.

‘De Terminator' had gisteren al een ontmoeting met Thunberg. “Ik moet toegeven dat ik ‘starstruck’ was toen ik Greta Thunberg ontmoette”, zei hij daarover op Twitter. Hij noemde het 16-jarige klimaatmeisje een "dromer in de ware zin van het woord”. Deze dromers zijn volgens hem “de aangewezen personen die eindelijk vooruitgang kunnen boeken in de strijd tegen de naderende klimaatcrisis”, aldus Schwarzenegger nog. De klimaatconferentie in de Oostenrijkse hoofdstad wordt georganiseerd door R20, een organisatie die is opgericht door de 71-jarige voormalige Hollywood-acteur.

In haar speech riep Thunberg de wereldleiders op om het publiek te informeren over de klimaatverandering. “De meeste mensen worden niet geïnformeerd door de juiste mensen. Mensen luisteren naar en worden beïnvloed door politici, beroemdheden, CEO’s en journalisten, waardoor die een enorme verantwoordelijkheid dragen. En laten we eerlijk zijn, dit is een verantwoordelijkheid die de meesten van jullie hebben nagelaten”, zei ze ook nog voor een publiek van 1.200 beleidsmakers en onderzoekers in het beroemde paleis van Hofburg.

“We zijn een deel van de natuur, we zijn sociale dieren, we voelen ons natuurlijk aangetrokken tot onze leiders”, zei Thunberg, die opriep tot een omslag in de manier waarop de maatschappij met het probleem omgaat. “De klimaatcrisis als zodanig moet worden behandeld en niet besproken worden als een manier om groene banen en economische groei te genereren”, aldus Thunberg nog.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq Arnold(@ Schwarzenegger) link