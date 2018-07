Armin sloeg twee maanden geleden een ober in elkaar in Praag. Nu toont hij spijt in de gevangenis Mishandeling Praagse ober Elles de Bruin

10 juli 2018

14u18

Bron: AD 0 Dat mensen hem een schoft vinden, begrijpt Armin N., twee maanden nadat de Hagenaar, personal trainer van beroep, een ober ernstig mishandelde in een restaurant in Praag. We zochten hem op in gevangenis Ruzyne in de Tsjechische hoofdstad.

De ruimte in de gevangenis waar het gesprek plaatsvindt, oogt als het decor van een speelfilm. Een in twee stukken gedeelde kamer, een houten afscheiding in het midden, krukjes aan weerszijden. Bij binnenkomst staat Armin N. (28) al klaar. Hij is in overleg met een man, zijn vader. Een bewaker staat erbij. In gebrekkig Engels zegt de guard dat we precies een uur hebben voor het bezoek, dan loopt hij weg en kan het gesprek beginnen. De vader gaat verderop in de ruimte zitten.

