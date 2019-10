Armenië bedankt VS voor stemming over genocide, Turkije sommeert VS-ambassadeur ttr

30 oktober 2019

11u24

Bron: belga 2 Armenië heeft de Verenigde Staten vandaag bedankt voor de "historische stemming" van het Huis van Afgevaardigden, dat formeel de Armeense genocide heeft erkend. Een beslissing die niet in goede aarde viel in Turkije. Uit protest tegen de erkenning heeft Ankara de Amerikaanse ambassadeur in het land David Satterfield gesommeerd, aldus het staatsnieuwsagentschap Anadolu.

De Armeense premier Nikol Pashinian verwelkomde de stemming in een bericht op Twitter. De resolutie "is een moedige stap naar de waarheid en historische rechtvaardigheid, die ook een troost kan bieden aan miljoenen nabestaanden van overlevenden van de Armeense genocide".



Het Armeense ministerie van Buitenlandse Zaken zei ook dat het land de leden van het Huis van Afgevaardigden bedankt voor hun "resolute en indrukwekkende stemming". Die getuigt volgens het ministerie van hun "oneindige trouw aan de waarheid, rechtvaardigheid, menselijkheid, solidariteit en universele waarden van de mensenrechten".

“Politiek instrument”

Hoewel dat gevoel in de Armeense straten wordt gedeeld, relativeren ook enkele stemmen de draagwijdte van de Amerikaanse erkenning. Zij wijzen dat de betrekkingen tussen NAVO-bondgenoten Turkije en de Verenigde Staten momenteel erg gespannen zijn. "De genocide blijft een politiek instrument, een troef om uit te spelen in handen van wereldmachten", aldus Souren Manoukian, historicus bij het Museum van de Genocide in Jerevan. Volgens de historicus moet de beslissing bekeken worden "door het prisma van het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten tegenover Turkije".

De Armeense genocide wordt door een dertigtal landen, waaronder ook België, en door heel wat historici erkend. Volgens schattingen kwamen er tijdens de Eerste Wereldoorlog door toedoen van het Ottomaanse rijk, een toenmalige bondgenoot van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, tussen de 1,2 miljoen en 1,5 miljoen Armeniërs om het leven.

Turkije oefent druk uit

Turkije betwist dat aantal en wijst de term "genocide" van de hand. De Turken stellen dat er aan beide kanten bloedbaden werden aangericht en dat het aantal doden mede het gevolg was van een burgeroorlog en van hongersnood. Ankara oefent grote druk uit op de internationale gemeenschap om het woord genocide niet in de mond te nemen.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken had de resolutie van het Huis van Afgevaardigden al veroordeeld. Volgens Ankara heeft die noch een historische, noch een wettelijke basis.