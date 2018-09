Armeense tieners weggelopen bij Nederlands pleeggezin op dag van hun uitzetting ADN

08 september 2018

12u56

Bron: Belga, ANP 0 In Nederland zijn de Armeense tieners Lili (12) en Howick (13) afgelopen nacht weggelopen bij hun pleeggezin. De twee verblijven al tien jaar in Nederland, maar zouden vandaag naar Armenië teruggestuurd worden. De zaak zorgt voor veel beroering in Nederland.

"We weten niet waar ze zijn. Het ligt nu in de handen van de politie", zegt een woordvoerster van de Nederlandse voogdij-instelling Nidos. Volgens haar was het de bedoeling dat de twee aan het einde van de ochtend uit Nederland zouden vertrekken. De kinderen werden in Rusland geboren, groeiden op in Nederland en zijn nog nooit in Armenië geweest.



De politie heeft intussen de hulp van burgers ingeroepen in de zoektocht naar Lili en Howick. De politie maakt zich zorgen over de veiligheid en het welzijn van de kinderen en is daarom is direct een zoektocht gestart. De politie roept mensen die informatie hebben op zich te melden.

Verzoek tot uitstel afgewezen

Gisteren wees de voorzieningenrechter in Amsterdam de verzoeken om uitstel van de uitzetting af. Volgens de rechter zijn goede afspraken gemaakt over onderdak, scholing en geld. De advocaten hadden het verzoek ingediend omdat het niet goed zou gaan met de moeder, die daardoor niet voor Lili en Howick zou kunnen zorgen. De rechter ging daar niet in mee. De Nederlandse regering liet ook weten vast te houden aan de uitzetting van de kinderen.

Op sociale media is in de marge ophef ontstaan over het feit dat premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge een concert van zangeres Anouk bijwoonden, terwijl Lili en Howick wachtten op de uitspraak van de rechtbank. Ook vandaag gaan er op Twitter veel berichten rond van mensen die onder anderen Rutte oproepen om de broer en zus in Nederland te laten blijven.

