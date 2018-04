Armeense premier neemt ontslag na massaprotesten SVM

23 april 2018

15u44

Bron: Belga 0 De Armeense premier Serzj Sarkisian heeft na enkele massaprotesten zijn vertrek aangekondigd. De afgelopen dagen gingen tienduizenden betogers de straat op in hoofdstad Jerevan. Zij eisten dat de 63-jarige premier zou opstappen om de weg vrij te maken voor vervroegde verkiezingen.

"Ik doe afstand van het leiderschap van dit land en de post van premier van Armenië", stelde hij in een verklaring. Hij benadrukt dat hij daarmee gehoor geeft aan de eis van de mensen die op straat waren gekomen. Tegenstanders verweten Sarkisian onder meer dat hij te lang aan de macht probeerde te blijven.

"Pasjinyan had gelijk. Ik heb me vergist", luidt het nog in de verklaring van Sarkisian. Oppositieleider Nikol Pasjinyan, die ook de aanvoerder is van het protest, werd eerder op de dag al vrijgelaten na één dag gevangenschap.

Protocollair

Sarkisian was tien jaar lang president van Armenië, maar eerder dit jaar moest hij die functie opgeven omdat hij niet meer mocht worden herkozen. Sinds vorige week dinsdag is hij wel weer premier van het land.

Sinds een grondwetsherziening in 2015 is het presidentschap in Armenië voornamelijk protocollair. De echte uitvoerende macht ligt in handen van de premier. Volgens de oppositie had die grondwetswijziging enkel tot doel om de werkelijke macht in de handen van Sarkissian te houden.