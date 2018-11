Armeense man doodgereden door opstijgende Boeing in Moskou LVA

22 november 2018

01u35

Bron: Independent, The Moscow Times 1 Dinsdagavond is een 25-jarige Armeense man doodgereden door een opstijgend vliegtuig op de internationale luchthaven van Sheremetyevo in Moskou. De man was gedeporteerd uit Spanje en moest op de volgende vlucht naar de Armeense hoofdstad Yerevan zitten.

Albert Yepremyan was in Moskou geland vanuit Madrid, waar hij gedeporteerd was. Hij moest de volgende vlucht naar Armenië nemen. Yepremyan was door de gate gegaan en moest met de bus naar het vliegtuig met als bestemming Yerevan worden gebracht. In plaats van aan boord te gaan sloeg hij op de vlucht. Hij liep richting de landingsbaan waar net een Boeing 737 met bestemming Athene aan het opstijgen was. De man werd geraakt door het landingsgestel en overleed.

Het boordpersoneel van het opstijgende vliegtuig dacht een dier te hebben geraakt en staakte het opstijgen. Op de romp van het vliegtuig werden vervolgens de menselijke resten gevonden.

Het belangrijkste Russische onderzoeksagentschap Sledkom heeft een onderzoek rond de zaak geopend. Zij moeten onder andere vaststellen of alle veiligheidsprocedures wel werden nageleefd.