Arlene Foster wordt Noord-Iers premier KVE

11 januari 2020

16u17

Bron: Belga 0 Arlene Foster, voorzitster van de unionistische Britsgezinde partij DUP, is aangesteld als premier van Noord-Ierland.

Stormont, het parlement in Belfast, hervatte de werkzaamheden nadat DUP en de Iersgezinde republikeinen van Sinn Fein vrijdag een akkoord gevonden hadden om opnieuw de macht te delen en zo een eind maakten aan drie jaar van politieke stilstand in de Britse provincie. Michelle O'Neill van Sinn Fein wordt vicepremier.

In januari 2017 viel de regering in Noord-Ierland. Sindsdien waren DUP en Sinn Fein er niet meer in geslaagd een nieuwe regering op de been te brengen.



Het Goede Vrijdagakkoord van 1998 bepaalt dat beide partijen samen moeten regeren.