Ark van Noach op drift in Nederlandse Urk Victor Schildkamp & Arne Roest

17u15

Bron: AD.nl 2 ANP In de haven van het Nederlandse vissersdorp Urk is de replica van de Ark van Noach op drift geraakt. Op beelden is te zien dat de ark tegen verschillende zeilschepen is aangevaren. "Hij heeft flinke schade aangericht, vooral aan andere schepen", zegt eigenaar Aad Peters.

Het gaat om de VerhalenArk. De ark is het eerste drijvende bijbelmuseum ter wereld en is 70 meter lang, 10 meter breed en 13 meter hoog. Het drijvende museum zou nog tot 28 februari 2018 moeten blijven liggen in de haven van Urk, een van de bekendste gemeenten van de zogenoemde Nederlandse Bijbelgordel waar veel inwoners streng-gereformeerd door het leven gaan .

Volgens eigenaar Peters zijn de bolders (de palen waar de trossen van de boten aan worden vastgelegd) door de storm losgetrokken. "We hebben wel vaker storm dus we hadden de ark echt goed vastgelegd. Maar hoe die bolders konden losraken, moet je mij niet vragen. Het is gebeurd. Er waren vijf gasten en twee bemanningsleden aan boord. Die mankeren niks. Die konden er ook niks meer aan doen toen de ark lossloeg en van de ene naar de andere kant van de haven dreef. Met die ark kan ook niet zoveel gebeuren, het is zo'n groot schip. Maar ik vind het verschrikkelijk voor de eigenaren van al die andere, beschadigde boten."

Peters 'neemt aan' dat hij goed verzekerd is. "Zonder vergunning mag je helemaal niet varen. Maar ja, ik neem toch aan dat dit onder de verzekering valt. Ik ben daar eerlijk gezegd nog niet mee bezig. Eerst deze noodsituatie oplossen.''

Hulpdiensten hebben het vaartuig inmiddels weer onder controle.

AFP

ANP

ANP