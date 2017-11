Argentinië zoekt niet meer naar overlevenden in vermiste duikboot EB

23u02

Bron: AFP, ANP 0 REUTERS De Argentijnse marine heeft officieel de hoop opgegeven dat er levende bemanningsleden worden gevonden van de verdwenen onderzeeër ARA San Juan. De zoektocht naar het vaartuig gaat wel door, aldus een verklaring van de marine waar Britse media vandaag over berichten.

Het contact met de ARA San Juan met 44 bemanningsleden werd op 15 november verloren en sindsdien is de duikboot spoorloos. De hoop dat bemanningsleden levend zouden worden teruggevonden was al veel kleiner geworden toen bleek dat er een explosie was geregistreerd bij de laatste plek waar contact met de duikboot was geweest.

AFP