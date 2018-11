Argentinië wil gewelddadig protest bij G20-top voorkomen jv

14 november 2018

20u32

Bron: dpa 0 De Argentijnse regering zal op de G20-top in Buenos Aires geen gewelddadig protest dulden. "Wie wil demonstreren heeft daar recht op, maar onder één voorwaarde: het moet vreedzaam blijven", zei minister van Veiligheid Patricia Bullrich op de radiozender Mitre. "Gewelddadige acties zullen niet getolereerd worden. We zullen daar erg streng mee omgaan".

Op de top van de belangrijkste industrie- en groeilanden (G20) in de Argentijnse hoofdstad op 30 november en 1 december worden meer dan 20.000 manschappen van de ordestrijdkrachten ingezet. Voor bijkomende bescherming van de delegaties zijn deze week vier pantserwagens uit China gearriveerd. De Argentijnse overheid heeft volgens een bericht in de krant Clarín ook een Israëlische afweersysteem tegen cyberaanvallen aangeschaft.

In buurland Uruguay zal het parlement zich woensdagavond buigen over de toelating voor een tijdelijke stationering van een 400 man sterke Amerikaanse eenheid met negen vliegtuigen, schreef de krant El País.

Op de G20-top vorig jaar in Hamburg was het tot zware gewelddadigheden gekomen. Relschoppers hadden een resem auto's in brand gestoken, patrouillewagens aangevallen en winkels geplunderd. Volgen de Duitse politie werden bijna 800 agenten tijdens hun interventies verwond. De schade liep in de miljoenen.