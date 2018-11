Argentinië: “We hebben de middelen niet om gezonken onderzeeër te bergen” LVA

18 november 2018

03u37

Bron: AD 0 De Argentijnse regering zegt dat het land niet in staat is om de gezonken onderzeeër ARA San Juan, die zaterdagochtend na een zoektocht van een jaar werd gevonden, te bergen. “Wij beschikken niet over de moderne technologie om de duikboot omhoog te brengen”, zei de Argentijnse minister van Defensie Oscar Aguad zaterdagmiddag op een persconferentie. Dat leidt tot frustratie en verdriet bij de nabestaanden van de verongelukte bemanningsleden.

De onderzeeër, die op 15 november vorig jaar met 44 opvarenden aan boord verdween, ligt op een diepte van 907 meter in de Zuidelijke Atlantische Oceaan, zo'n 600 kilometer van de Argentijnse havenstad Comodoro Rivadavia.

Op de eerste beelden van de gelokaliseerde onderzeeër is te zien hoe de boot op de zeebodem ligt, met de romp beschadigd. Delen van de schroeven zijn verbrand en wrakstukken liggen tot wel zeventig meter ver.

Gecompliceerd

De moeilijke locatie van de duikboot compliceert een mogelijke bergingsactie. De Argentijnse overheid zal beroep moeten doen op gespecialiseerde bedrijven of andere landen. De Argentijnse regering onderzoekt de volgende stappen.

Over een eventuele bergingsactie moet ook beslist worden door de federale rechter Marta Yáñez, die het onderzoek naar de gebeurtenissen rond de onderzeeër coördineert. Zij liet zaterdag weten voorlopig geen bevel te geven de duikboot naar de oppervlakte te halen. “Ik wil eerst alle informatie laten verzamelen, voordat ik besluit tot een ingewikkelde bergingsactie, waarbij de onderzeeër mogelijk beschadigd kan worden”, aldus Yáñez.

Een van de kandidaten voor een mogelijke berging is het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity, dat sinds 7 september in opdracht van de Argentijnse regering naar de boot zocht en de ARA San Juan uiteindelijk ook vond. “Wij zouden graag helpen bij een bergingsoperatie, maar momenteel richten we ons op het in kaart brengen van de situatie van de boot en de wrakstukken’’, aldus directeur Oliver Plunkett.

De Argentijnse president Mauricio Macri zei in een tv-toespraak dat nu “een fase aanbreekt van onderzoek naar de waarheid”. “Dat zijn we vanaf de eerste dag verplicht, om eer en respect te bewijzen aan onze 43 helden en één heldin en hun families, die ik de kracht toewens om deze enorme pijn te overwinnen”, aldus Macri, die drie dagen nationale rouw afkondigde.

Families willen berging

Nabestaanden van de opvarenden van de ARA San Juan willen graag dat de gezonken duikboot wordt geborgen. “De vondst van de onderzeeër is pas het begin. Families hebben de lichamen van hun geliefden nodig om te begrijpen wat er is gebeurd met de boot en om vergelijkbare tragedies te voorkomen”, zei Isabel Vilca, halfzus van bemanningslid Daniel Alejandro Polo.

“We weten dat het kan, Ocean Infinity heeft ons gezegd dat zij het kunnen, dat zij de apparatuur en uitrusting hebben om de onderzeeër te bergen”, aldus Luis Antonio Niz, vader van bemanningslid Luis. “Zij hebben hem op missie gestuurd, ik wil mijn zoon bij me terugbrengen”, voegde hij eraan toe, refererend aan de Argentijnse regering.