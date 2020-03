Argentinië herdenkt staatsgreep, maar Plein van Dwaze Moeders blijft leeg vanwege corona Remi Lehmann

24 maart 2020

07u24

Bron: Telam 0 Het is een traditie in Argentinië: iedere 24ste maart wordt op het Plaza de Mayo de staatsgreep van de militaire junta in 1976 herdacht. De coup leidde tot een bloedige dictatuur die tot en met 1983 naar schatting aan 30.000 mensen het leven heeft gekost. Maar vandaag blijft het ‘Plein van de Dwaze Moeders’ in het centrum van Buenos Aires leeg: Argentinië is in lockdown vanwege het coronavirus.

Normaal lopen ze iedere donderdagmiddag hun ronde op het Plaza de Mayo, de Dwaze Moeders. Ze vragen na 44 jaar nog steeds aandacht voor het lot van hun ‘verdwenen’ kinderen. Die werden tijdens de militaire dictatuur van hen ontnomen. Als enigen durfden ze indertijd de straat op, ondanks een straatverbod. Voor de militairen zijn de dames op leeftijd al lang niet meer bang, maar hun grootste bedreiging is nu Covid-19.



24 maart is normaal het hoogtepunt van het jaar. De herdenking wordt traditioneel aangegrepen om opnieuw de eisen van de slachtoffers en hun nabestaanden kracht bij te zetten. Zo willen de Dwaze Moeders weten wát er precies met hun kinderen is gebeurd en wáár hun lichamen zijn gebleven. Daarnaast willen ze dat de (militaire) misdadigers worden berecht. Tienduizenden activisten stromen dan ook jaarlijks naar het plein om te herdenken en de strijd voor rechtvaardigheid te vieren. Met toespraken, muziek, tranen en kreten.

Staatsterrorisme

Maar dit jaar zal dat niet gaan, realiseert ook de Argentijnse president Alberto Fernández zich: “We kunnen niet naar het plein gaan (...) maar we kunnen wel de wreedheden van die tijd herdenken en beloven dat zoiets nooit weer zal gebeuren”, aldus de president tijdens een interview op de publieke omroep van het Zuid-Amerikaanse land.

“Argentinië draagt de last van 30.000 vermisten door het staatsterrorisme. Dat lak had aan de rechten van allen, een einde maakte aan het leven van velen en duizenden Argentijnen martelde of verbande”.

Activisten proberen vandaag op andere manieren aandacht te vragen voor de herdenking. Op sociale media wordt de hashtag #NuncaMás (nooit weer) gepromoot. Het is dé traditionele slogan van mensenrechtenactivisten in Argentinië.

Ook wordt iedereen gevraagd om hun foto op sociale media voor even te veranderen in een witte hoofddoek. Dat is hét symbool van de Dwaze Moeders. Maandagnacht werden al slogans en het logo van de Dwaze Moeders geprojecteerd op bekende gebouwen in de hoofdstad Buenos Aires.